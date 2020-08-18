У вересні українцям доведеться платити нові податки

Справа в тому, що після підвищення розміру мінімальної заробітної плати в Україні з 1 вересня цього року з 4 723 до 5 000 грн зростуть також податки для фізосіб-підприємців.

Згідно з чинним законодавством, підвищення мінімальної зарплати призводить до пропорційного зростання податкових відрахувань. Зокрема, платники єдиного податку другої групи (можуть наймати співробітників) повинні платити 20% від" мінімалки " податку і 22% – ЄСВ, пише «Апостроф».

Таким чином, виплати з 1 вересня зростуть до 1000 і 1100 грн. Зараз ці суми становлять 944 і 1039 грн відповідно.

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За підрахунками Мінфіну, підвищення мінімалки дозволить додатково отримати 1,2 млрд грн прибуткового податку до місцевого та державного бюджетів.

Зазначимо, підвищення мінімальної зарплати призведе і до підвищення деяких штрафів.

Нагадаємо, згідно із затвердженим Кабміном графіком мінімальна зарплата зросте з 1 вересня до 5000 грн, з 1 січня 2021 року - до 6000 грн, з 1 липня 2021 року 6500 грн.

Зазначимо, українці активно обговорюють підвищення мінімалки.

"Підвищення для збільшення податків. Можна подумати, щось зміниться. Грошей немає, взяти не від куди. Підвищувати податки, включати верстат", " це що прикол ? На цю суму два тижні вистачить за умови що Комуналка і ПДВ з податками захмарні" « " Ось це заживемо!!! + 200 гривень, як кістку собакам кинули, зате з цієї ганебної зп ще -20% вийми та поклади», - пишуть в мережі.

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