Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, постала в образі ангела

Красуня демонструє неймовірні вигини в різних образах у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Так, модель постала в спокусливому вигляді.

Олена позувала в білому міні-бікіні, яке натягнулося на тонких бретельках. Маленькі клаптики тканини підстрибнули на шостому розмірі грудей знаменитості. Бікіні ледь щось прикривало і виглядало все це досить пікантно.

Плавки-бікіні модель натягнула вище стегон, тим самим оголивши сідниці ще більше. За спиною красуні знаходилися довгі білі крила, які не менше стрункої фігури, привертали увагу.

Таке фото Омович підкріпила досить невеселою інформацією.

"Я з сумними новинами😌 Шоурум... у Києві тимчасово працювати не буде! Вночі в нього залізли сторонні 😱зараз розбираємося... Подробиці розповім пізніше🙌 🏻", - написала красуня.

Варто відзначити, що зірка не тільки є моделлю, але і господинею власного бренду одягу.

За годину пост зібрав понад 9000 лайків і багато коментарів.

"Ну навіщо так красиво 😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥", "ти ж демон 🙌", " хтось захотів одягнутися ))", " коли хтось дуже хоче класні речі, а грошей немає😂", " Ти найкрасивіша в галактиці😍 😍 😍 😍 😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омович постала в маленькому купальнику на прозорих бретельках, який ледь утримував найпікантніші місця від погляду сторонніх. Зірка зробила шматки тканини" гармошкою", щоб надати своєму образу спеки.

Трикутник посередині тонких лямок плавок приховував лише найінтимніше.

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