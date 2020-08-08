Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, представила на себе игривую юбочку
Звезда не только является моделью, но и владелицей бренда одежды, которую рекламирует на себе, сообщает Politeka.net. Так, в одной из групп было обнародовано фото соблазнительной Омович в смелых топе и юбочке.
Красотка позировала в разных локациях, демонстрируя свои совершенные изгибы. Так, модель предстала в белом топике, который кокетливо приспустила с плеч. Алена стояла, хвастаясь большой грудью.
Также звезда надела мини-юбку на высокой посадке, которая выделила ее стройную талию. Модель приподняла юбочку, едва не засветив пикантные места.
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На другом фото красотка сидела на корточках возле зеркала. При этом ракурс был взят снизу, чтобы показать упругие ягодицы Омович.
За два часа пост собрал более 1500 лайков и много комментариев.
"Длина именно та, которая надо🔥🔥🔥", "Потрясно ❤️", "Няшная ❤️", "Алена как всегда шикарнааааа🥰🥰🥰", "Та, на этой девушке все красиво", "Красотища 😍", "Мега крутая ❤️❤️", "Это бомба 😍", - написали пользователи сети.
Напомним, Алена Омович была в белых топике и шортиках. Верх едва ли что-то прикрывал, его длина позволяла немного посмотреть на обнаженную грудь модели.
Модель всячески двигалась под музыку, демонстрируя не только наряд, но и стройную фигуру. Нельзя не отметить тонкую талию украинской знаменитости, а также ее ровные ножки.
Ранее мы писали, что Алена Омович позировала в коричневом топе, шортах и повязке на голове. Модель смотрела в камеру и снимала себя на телефон. Образ девушка дополнила стильными серьгами.
Напомним, украинская Кардашьян в дерзком наряде уединилась в лифте и показала бюст
А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян козырнула вкусными объемами в тесном белье
Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян в топе и трусиках показала настоящую бурю