Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, представила на себе игривую юбочку

Звезда не только является моделью, но и владелицей бренда одежды, которую рекламирует на себе, сообщает Politeka.net. Так, в одной из групп было обнародовано фото соблазнительной Омович в смелых топе и юбочке.

Красотка позировала в разных локациях, демонстрируя свои совершенные изгибы. Так, модель предстала в белом топике, который кокетливо приспустила с плеч. Алена стояла, хвастаясь большой грудью.

Также звезда надела мини-юбку на высокой посадке, которая выделила ее стройную талию. Модель приподняла юбочку, едва не засветив пикантные места.

На другом фото красотка сидела на корточках возле зеркала. При этом ракурс был взят снизу, чтобы показать упругие ягодицы Омович.

За два часа пост собрал более 1500 лайков и много комментариев.

"Длина именно та, которая надо🔥🔥🔥", "Потрясно ❤️", "Няшная ❤️", "Алена как всегда шикарнааааа🥰🥰🥰", "Та, на этой девушке все красиво", "Красотища 😍", "Мега крутая ❤️❤️", "Это бомба 😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович была в белых топике и шортиках. Верх едва ли что-то прикрывал, его длина позволяла немного посмотреть на обнаженную грудь модели.

Модель всячески двигалась под музыку, демонстрируя не только наряд, но и стройную фигуру. Нельзя не отметить тонкую талию украинской знаменитости, а также ее ровные ножки.

Ранее мы писали, что Алена Омович позировала в коричневом топе, шортах и повязке на голове. Модель смотрела в камеру и снимала себя на телефон. Образ девушка дополнила стильными серьгами.

Напомним, украинская Кардашьян в дерзком наряде уединилась в лифте и показала бюст

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян козырнула вкусными объемами в тесном белье

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян в топе и трусиках показала настоящую бурю