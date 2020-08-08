Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, подчеркнула пышные прелести отсутствием белья

Красотка является владелице бренда одежды, которую активно на себе рекламирует, сообщает Politeka.net. На одном из последних фото в сториз модель предстала в горячем образе возле бассейна.

Алена надела топик без белья, который выделил ее большую грудь. Налитые молочные железы безумно привлекали внимание. Кроме того, длина развратной одежды позволила рассмотреть совершенную талию с плоским животиком.

Стоит отметить, что сверху модель надела рубашку с короткими рукавами, которую распахнула для жаркого кадра.

Также модель подчеркнула свою стройность обтягивающими шортиками. Звезда обтянула свои ягодицы и стройные ножки.

Волосы звезда убрала назад, лишь несколько прядей упали на лицо и их тут же развеял ветер.

Модель находилась на шезлонге, держа в руках бокал с коктейлем. Она приоткрыла губы и смотрела в камеру.

Фото не собрало много лайков и комментариев, как остальные посты звезды, но, вероятно, красотка получила массу отзывов в личной переписке.

Напомним, Алена Омович нарядилась в обтягивающий комбинезон серого цвета, который оставил открытой ее спину и едва прикрыл выдающийся бюст. Стоит отметить, что девушка позирует без бюстгальтера, что придает кадрам особой пикантности.

Ранее сообщалось, что Алена Омович примерила на удивление скромный наряд - коротенькое платье небесно-голубого оттенка с дерзким декольте сразу привлекло внимание фанатов. При этом обычно Алена делится фото, на которых блистает в кружевном прозрачном белье.

Напомним, украинская Кардашьян в дерзком наряде уединилась в лифте и показала бюст

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