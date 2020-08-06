Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, появилась в развратном костюмчике на отдыхе
Звезда отлично проводит время и не забывает демонстрировать на себе одежду собственного бренда, сообщает Politeka.net. На новых кадрах модель позировала, танцуя у бассейна.
Звезда была в белых топике и шортиках. Верх едва ли что-то прикрывал, его длина позволяла немного посмотреть на обнаженную грудь модели.
Алена всячески двигалась под музыку, демонстрируя не только наряд, но и стройную фигуру. Нельзя не отметить тонкую талию украинской знаменитости, а также ее ровные ножки.
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Омович забрала волосы в аккуратный пучок, а ее образ дополнили стильные очки.
Почти за час видео собрало более 14 тысяч лайков и много комментариев.
"Ткань обалденная", "Как красиво", "👏 супер", "Просто кайфую от каждого образа 💔", "Очень нежно и аккуратно 🤍🤍🤍", "Красотка", "Потрясающе 😘😻😻😻", "Фантастика", "Ну Дива, красота не меркнет", "С такими тии.... грудью вообще огонь секси", "Какая одежда? Тут только груди одни показывают аж смотреть противно сексшоп какой-то", "Более изуродованной девушки в столь молодые годы, я не видела! 🤦♀️", "Можно было вообще не одевать это... Всё равно всё на виду...", - написали пользователи сети.
Напомним, Алена Омович показала на себе откровенный купальник.
Прозрачная ткань натянулась на плечах, а черные крестики на ней делали акцент на пышной груди звезды.
Прелести выпирали из-под прозрачного лифа и даже темные лоскутки ткани не смогли их прикрыть.
Модель осыпали комплиментами пользователи сети.
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