37-річна німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі, зірка серіалу "Величне століття", порадувала шанувальників свіжим фото
Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому крупним планом продемонструвала своє обличчя. Видно кожну деталь: яскраві великі очі, пухкі губи і милу горбинку на носику.
Актриса позувала лежачи, в жовтій футболці, доповнивши свій лук ланцюжком і браслетом. Узерлі інтригуюче поглянула в камеру, піднісши руку до підборіддя.
Дівчина ніяк не підписала цей зворушливий знімок, тільки залишила кілька смайликів.
Користувачі кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти:
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"Красуня😍"
"Така мила 😍 🔥 "
"Найпрекрасніше, що я бачив цього ранку, доброго ранку, королева 💐"
"Мила симпатична султанша🧡"
"Найкрасивіша актриса ♥ ️😍"
"у тебе такі милі очі 😍"
Раніше ми повідомляли, Мер'єм збентежила публіку зовнішністю на відео, опублікованому в соцмережі. Зірка послала шанувальникам повітряний поцілунок. Вона була одягнена в ніжну кофтинку з глибоким декольте, а на голові у неї красувався вінок з квітів. Узерлі посміхалася і позувала на камеру.
"Велике вам спасибі за всі ваші теплі слова, повідомлення, відео, пости, дзвінки... і найбільше спасибі за любов» - підписала відео зірка, яка нещодавно відзначила день народження.
Варто відзначити, що Узерлі переборщила з «пластикою» обличчя в соцмережі. Як відомо, за допомогою фільтрів в Instagram можна змінити обличчя до невпізнання. Так вийшло і з Мер'єм. На відео її обличчя виглядало ляльковим.
Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі з "чудового століття» приспустила мереживний наряд і блиснула зайвим:" шалено шикарна»
Також Politeka писала, що Мер'єм Узерлі показала свої принади під тонким мереживом: "безсоромна Роксолана".