37-річна німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі, зірка серіалу "Величне століття", порадувала шанувальників свіжим фото

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому крупним планом продемонструвала своє обличчя. Видно кожну деталь: яскраві великі очі, пухкі губи і милу горбинку на носику.

Актриса позувала лежачи, в жовтій футболці, доповнивши свій лук ланцюжком і браслетом. Узерлі інтригуюче поглянула в камеру, піднісши руку до підборіддя.

Дівчина ніяк не підписала цей зворушливий знімок, тільки залишила кілька смайликів.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти:

"Красуня😍"

"Така мила 😍 🔥 "

"Найпрекрасніше, що я бачив цього ранку, доброго ранку, королева 💐"

"Мила симпатична султанша🧡"

"Найкрасивіша актриса ♥ ️😍"

"у тебе такі милі очі 😍"

Раніше ми повідомляли, Мер'єм збентежила публіку зовнішністю на відео, опублікованому в соцмережі. Зірка послала шанувальникам повітряний поцілунок. Вона була одягнена в ніжну кофтинку з глибоким декольте, а на голові у неї красувався вінок з квітів. Узерлі посміхалася і позувала на камеру.

"Велике вам спасибі за всі ваші теплі слова, повідомлення, відео, пости, дзвінки... і найбільше спасибі за любов» - підписала відео зірка, яка нещодавно відзначила день народження.

Варто відзначити, що Узерлі переборщила з «пластикою» обличчя в соцмережі. Як відомо, за допомогою фільтрів в Instagram можна змінити обличчя до невпізнання. Так вийшло і з Мер'єм. На відео її обличчя виглядало ляльковим.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі з "чудового століття» приспустила мереживний наряд і блиснула зайвим:" шалено шикарна»

Також Politeka писала, що Мер'єм Узерлі показала свої принади під тонким мереживом: "безсоромна Роксолана".