Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая сыграла главную роль в популярном сериале «Великолепный век», покорила идеальной внешностью

Звезда регулярно выкладывает в Инстаграм фото, хвастаясь своей идеальной внешностью, сообщает Politeka.net. Так, на одних из последних фото красотка продемонстрировала шикарную фигуру в полупрозрачной одежде.

Знаменитость позировала возле штор, немного отодвинув их руками. Мерьем обтянула грудь тканью в горошек. Бюст идеально сидел в такой одежде необычного кроя. Казалось, что она без белья.

Также черное кружево оплело бюст знаменитости, сквозь него можно было увидеть "шелковое" тело актрисы.

Звезда убрала волосы назад, оставив лишь несколько прядей у лица. Она смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.

Фото получились очень горячими и женственными.

За 10 минут пост собрал более 40 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети не сдерживались в выражении чувств красотке и написали ей массу приятных сообщений.

"Бесстыжая Роксолана", - шутливо написал один из поклонников.

Напомним, Мерьем Узерли сфотографировалась в легком черном платье, который едва прикрыл ее идеальное тело.

Знаменитая "Роксолана" с широкой улыбкой и растрепанными волосами позировала на стуле, опершись руками о спинку и слегка изогнувшись. Подол платья задрался и обнажил ее колено.

Ранее сообщалось, что Мерьем Узерли удивила трогательными семейными фото с родителями, которых показывает крайне редко. Отец девушки Хуссейн Узерли родом из Турции, а мать - немка.

По словам Мерьем, мама у нее очень сильная и волевая женщина, которая построила карьеру и воспитывала четверых детей.

Напомним, что Мерьем Узерли поразила нежностью в новом трогательном образе: «Чистая красота!».

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли озадачила округлившимся животиком: «Ты в положении?».

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли показала, как выглядят ее постаревшие родители: редкие фото.