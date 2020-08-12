Популярная актриса Мерьем Узерли, которая сыграла Хюррем в сериале «Великолепный век», поблагодарила поклонников за любовь
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда сериала опубликовала короткое видео, в котором послала всем своим фанатам воздушный поцелуй. Аткриса была одета в нежную кофточку с глубоким декольте, на голове у нее красовался венок из цветов. Узерли улыбалась и позировала на камеру.
«Большое вам спасибо за все ваши теплые слова, сообщения, видео, посты, звонки... и больше всего спасибо за любовь» - подписала видео звезда.
Стоит отметить, что Узерли переборщила с «пластикой» лица в соцсети. Как известно, при помощи фильтров в Инстаграм можно изменить лицо до неузнаваемости. Так получилось и с Мерьем. На видео ее лицо выглядело кукольным.
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Несмотря на это, поклонники оставили ей массу комплиментов.
«Я так сильно тебя люблю», «Икона», «Я вас обожаю!», «Я люблю тебя, ты мой вдохновитель по жизни и помогла мне справиться с плохими людьми и ситуациями», «Ты выглядишь так красиво», «С Днем Рождения! Вы заслуживаете всяческих наград и успехов в жизни», «Цветочек», «Прекрасна», «Красавица», - пишут пользователи сети.
Как известно, 12 августа звезде исполнилось 37 лет.
Напомним, что раздетая Мерьем Узерли соблазнительно выгнулась, заставив всех покраснеть: "Sultan!".
А еще Politeka сообщала, что Мерьем Узерли показала изуродованное лицо вблизи: от Роксоланы нет и следа.
Также Politeka писала, что Мерьем Узерли показала свои прелести под тонким кружевом: "Бесстыжая Роксолана".