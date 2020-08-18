37-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век", порадовала поклонников свежим фото

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором крупным планом продемонстрировала свое лицо. Видно каждую деталь: яркие большие глаза, пухлые губы и милую горбинку на носике.

Актриса позировала лежа, в желтой футболке, дополнив свой лук цепочкой и браслетом. Узерли интригующе взглянула в камеру, поднеся руку к подбородку.

Девушка никак не подписала этот трогательный снимок, только оставила несколько смайликов.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:

"Красотка😍"

"Такая сладкая 😍🔥"

"Самое прекрасное, что я видел этим утром, доброе утро, королева 💐"

"Милая симпатичная султанша🧡"

"Самая красивая актриса ♥ ️😍"

"у тебя такие милые глазки 😍"

Ранее мы сообщали, Мерьем обескуражила публику поставревшим видом на кадрах, опубликованном в соцсети. Звезда послала поклонникам воздушный поцелуй. Она была одета в нежную кофточку с глубоким декольте, а на голове у нее красовался венок из цветов. Узерли улыбалась и позировала на камеру.

«Большое вам спасибо за все ваши теплые слова, сообщения, видео, посты, звонки... и больше всего спасибо за любовь» - подписала видео звезда, которая недавно отметила день рождения.

Стоит отметить, что Узерли переборщила с «пластикой» лица в соцсети. Как известно, при помощи фильтров в Инстаграм можно изменить лицо до неузнаваемости. Так получилось и с Мерьем. На видео ее лицо выглядело кукольным.

Напомним, что Мерьем Узерли из «Великолепного века» приспустила кружевной наряд и сверкнула лишним: «Безумно шикарная»

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