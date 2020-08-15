Звезды турецкого сериала «Великолепный век» постоянно подчеркивают – самое главное для них их дети

После завершения проекта артисты начали активно уделять время близким, проводить с ними дни, свободные от работы, а некоторые даже отменили другие съемки, чтобы побыть дома. Иногда актерам приходилось ночевать на съемочной площадке, а днем повторять новые сцены, поэтому они очень мало видели своих детей.

Представляем вашему вниманию топ фото детей знаменитостей, снимавшихся в сериале.

После того, как Мерьем Узерли покинула проект, она рассказала, что была истощена морально, устала от частых съемок, отсутствия личной жизни. Наладив свои отношения, артистка родила дочь. Сейчас Ларе уже шесть лет, поэтому рыжеволосая звезда уже может отправляться на новые съемки, не боясь оставлять дочку под присмотром нянечек.

Нур Феттахоглу вместе с мужем бизнесменом Левентом Везироглу воспитывает четырехлетнюю дочку. Изначально звезда рассталась со своим возлюбленным и жила полгода одна. Затем пара помирилась и у них появилась дочь. У дочери Нур такие же волнистые локоны, как и у мамы.

Пелин Карахан сейчас воспитывает сыновей вместе с мужем Бедри Гюнтаем. Звезды живут загородом в особняке, сейчас актриса занимается в основном семьей и поэтому прекратила сниматься в новых кинокартинах. Детям Пелин всего шесть и три годика, поэтому женщина намерена уделить внимание сыновьям большем, чем ранее.

Бурак Озчивит, которого поклонники помнят по роли Малкочоглу Бали-бея воспитывает годовалого сына Карана. После знакомства со своей будущей женой, мужчина сразу понял – это судьба, поэтому он не тратил ни минуты на раздумья. От своего папы маленький Каран унаследовал темно-карий оттенок глаз, а вьющиеся локоны делают из малыша едва не начинающую модель.

Халит Эргенч вместе с Бергюзар Корель детей на публике еще не показывали, причем у пары есть десятилетний сын Али и маленький Хан. Этой весной женщина второй раз стала мамой, малышу всего несколько месяцев.

Напомним, что раздетая Мерьем Узерли соблазнительно выгнулась, заставив всех покраснеть: "Sultan!".

А еще Politeka сообщала, что Мерьем Узерли показала изуродованное лицо вблизи: от Роксоланы нет и следа.

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли показала свои прелести под тонким кружевом: "Бесстыжая Роксолана".