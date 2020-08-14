Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли из сериала «Великолепный век» поразила роскошными видом в кружевном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на первой фотографии Узерли позирует сидя на фоне озера в кружевном полупрозрачном платье, элегантно поправляя прическу. Ноги красотка решила скрестить.

А на другой фотографии Узерли позирует все в том же платье, которое решила эффектно приспустить. Из-за этого в кадр попали роскошные формы знаменитости.

«Безумно шикарная», «ты прекрасней всех», «обожаю тебя», «супер образ», «ты невероятная», «обожаю», «ты красивая, как всегда», «Мерьем, ты просто бесподобна😍 с любовью», «супер», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, актриса Мерьем Узерли, которая сыграла главную роль в популярном сериале «Великолепный век», покорила идеальной внешностью.

Звезда регулярно выкладывает в Инстаграм фото, хвастаясь своей идеальной внешностью. Так, на одних из последних фото красотка продемонстрировала шикарную фигуру в полупрозрачной одежде.

Знаменитость позировала возле штор, немного отодвинув их руками. Мерьем обтянула грудь тканью в горошек. Бюст идеально сидел в такой одежде необычного кроя. Казалось, что она без белья.

Напомним, что Мерьем Узерли поразила нежностью в новом трогательном образе: «Чистая красота!».

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли озадачила округлившимся животиком: «Ты в положении?».

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли показала, как выглядят ее постаревшие родители: редкие фото.