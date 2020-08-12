Влад Яма рассказал, что схлестнется с певицей Натальей Могилевской в новом состязании

Как передает Politeka.net, об этом он написал на своей странице в «Инстаграм».

«Теперь мы играем в разных командах. Соперничать с @nataliya_mogilevskaya в шоу «Маскарад» я буду с огромным удовольствием. Несмотря на то, что опыта и мудрости у нее немного больше, я не собираюсь поддаваться, пусть даже такой хорошей и успешной женщине», - написал он.

Отметим известие вызвало настоящий фурор.

Пользователи сети с нетерпением ждут проекта и восхищаются видом Могилевской.

«Наталья шикарная🔥❤️❤️❤️❤️, фото очень красивое🔥🔥🔥❤️», «Это будет битва ТИТАНОВ», «Красивое фото», «Вы суперовые», «Ура) Настало время, когда Могилёвская появилась в вашем профиле», «Готовьтесь, Влад, разнесет вас Наталья разнесет», «Ждём с нетерпением😍😍😍. Могилевская выглядит сногшибательно», - пишут в комментариях.

Подробности загадочного шоу «Маскарад» пока не расскрываются. Известно только, что проект основан на противостояниеи двух звездных команд, которые будут соревноваться друг с другом, борясь за право первой назвать имя участника в фантастическом костюме и одержать победу.



Напомним, Могилевская без белья посветила пышным бюстом на красной дорожке: "Можно только влюбиться".

Как сообщала Politeka.net, знойная жена Влада Ямы сразила наповал летним образом без белья: "Просто магическая".

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