Молодая жена известного танцора Влада Ямы Лилиана продолжает покорять своих подписчиков в соцсети роскошной красотой

В этот раз она в разделе сториз в социальной сети Инстаграм поделилась кадром, на котором предстала перед публикой в черном стильном бюстье. Оно нежно облегает фигуру красотки и позволяет рассмотреть не только красивую форму груди, но и идеальный пресс.

Отметим, что на лицо Лилиана нанесла немного косметики, подчеркнув выразительные скулы, а также длинные ресницы. На кадре также можно заметить букет роз, которые дополняют и без того потрясающий образ девушки.

Что думают подписчики по поводу фото, остается только догадываться, поскольку функции комментирования в сториз нет. Но, как правило, фанаты благосклонно встречают публикации Лилианы, поскольку она всегда тщательно продумывает каждый образ и всегда выглядит на кадрах практически идеально. При этом она никогда не перегибает палку с откровенностью и не стремится набрать побольше подписчиков с помощью провокативных фото или видео.

Сам Влад Яма также часто делится фотографиями супруги, не скрывая гордости, что его любит такая роскошная женщина. Так, совсем недавно он опубликовал снимок Лилианы на фоне моря, блестящего в свете солнца.

На ней экстравагантное платье, которое выгодной подчеркивает ее бюст. Стоит отметить, что красотка не надела под него бюстгальтер, из-за чего образ стал еще более пикантным. Его довершила широкополая шляпа, которой Лилиана закрыла половину своего лица, будто от слепящих лучей солнца. Вдобавок, она поднесла к губам нежный полевой цветок.

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