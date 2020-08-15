Молодая жена известного танцора Влада Ямы Лилиана продолжает покорять своих подписчиков в соцсети роскошной красотой
В этот раз она в разделе сториз в социальной сети Инстаграм поделилась кадром, на котором предстала перед публикой в черном стильном бюстье. Оно нежно облегает фигуру красотки и позволяет рассмотреть не только красивую форму груди, но и идеальный пресс.
Отметим, что на лицо Лилиана нанесла немного косметики, подчеркнув выразительные скулы, а также длинные ресницы. На кадре также можно заметить букет роз, которые дополняют и без того потрясающий образ девушки.
Что думают подписчики по поводу фото, остается только догадываться, поскольку функции комментирования в сториз нет. Но, как правило, фанаты благосклонно встречают публикации Лилианы, поскольку она всегда тщательно продумывает каждый образ и всегда выглядит на кадрах практически идеально. При этом она никогда не перегибает палку с откровенностью и не стремится набрать побольше подписчиков с помощью провокативных фото или видео.
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Сам Влад Яма также часто делится фотографиями супруги, не скрывая гордости, что его любит такая роскошная женщина. Так, совсем недавно он опубликовал снимок Лилианы на фоне моря, блестящего в свете солнца.
На ней экстравагантное платье, которое выгодной подчеркивает ее бюст. Стоит отметить, что красотка не надела под него бюстгальтер, из-за чего образ стал еще более пикантным. Его довершила широкополая шляпа, которой Лилиана закрыла половину своего лица, будто от слепящих лучей солнца. Вдобавок, она поднесла к губам нежный полевой цветок.
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