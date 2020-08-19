Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, влаштувала цікаву фотосесію
Зірка Інстаграма опублікувала нові гарячі фото у своєму акаунті, повідомляє Politeka.net. Так, українська Кардашьян позувала з морозивом на вулиці.
Модель одягла короткий облягаючий топ, який відмінно підкреслив великі груди. Величезні принади моделі виставилися з-під чорної тканини, надаючи образу неймовірної відвертості.
Також Олена одягла маленьку спідницю, яка виділила її тонку талію і красиві стегна. Шкіряна тканина спіднички виглядала красиво на фото, завдяки фігурі зірки.
Рівні ніжки зірка трохи закинула, сидячи на дерев'яному столі.
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Олена розпустила волосся і дивилася в камеру, при цьому вона їла морозиво. Видно, що красуня забруднилася в солодощах і облизувала пальці. Також можна помітити вершки навколо рота зірки: "Брудне дівчисько".
Знімки вразили сміливістю і красою, проте не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості.
Нагадаємо, Олена Омович позувала в чорному топіку з глибоким декольте. Зірка не так давно зробила нову операцію зі збільшення грудей. Тепер красуня не втомлюється хвалитися шостим розміром. У чорному топі, завдяки такому сміливому декольте, форми виглядали дуже спокусливо.
Однак струнка талія і плоский животик також і привертають увагу, не гірше, ніж великий бюст.
Раніше повідомлялося, що Олена Омович позувала біля самого краю басейну, із задоволенням спілкуючись з дельфінами. При цьому навіть для такого заняття красуня примудрилася підібрати відвертий наряд. На ній білий костюм з коротких шортиків і топа з глибоким декольте.
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