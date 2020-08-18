34-річний співак Влад Топалов, чоловік телеведучої та артистки Регіни Тодоренко, приголомшив мережу звісткою про біду

Як передає Politeka.net, Топалов поділився в своєму мікроблозі в Instagram архівним фото і повідомленням про ДТП.

За його словами, на щастя, все обійшлося без серйозних наслідків, проте все ж якийсь урок він для себе виніс.

"Потрапив у дтп вранці....😏 Ось приблизно такий вираз обличчя з ранку ️🤣🙈🤦🏻‍♂️️ життя - цікава штука. З роками починаєш простіше все сприймати. Значить так треба. Господь щось мені каже🤔 дякую за досвід і урок. Всім спокою і терпіння🤍", - розповів артист.

Користувачі кинулися обговорювати подію, співчуваючи і підтримуючи кумира:

"Може Господь уберіг від чогось більш серйозного 🙏 головне живі здорові ви і ваші рідні 😊"

"Господи Влад не треба так лякати, сподіваюся з тобою все добре! Гарного тобі дня 😍 😍 "

"Як каже наш батюшка, не літайте по дорозі швидше ангела-захисника"

"😱Головне що все обійшлося!! Влад будьте пильні і обережні на дорогах! Сподіваюся ви не постраждали і все з вами добре!😊💕"

Раніше ми повідомляли, Тодоренко відверто розповіла про динамічну підготовку до проекту "Зірки на льоду", щільний графік і неможливу втому.

"Нечесана і ненафарбована я, чому? Зараз розповім. Мої будні проходять під назвою 'Stayin' Alive'(Bee Gees). Вранці я ніжна і турботлива мама, яка встигає і нагодувати, і пограти, і театр відвідати з сином... Увечері, за моїм планом, вихід сексуальної томної дружини, але ось на цей рівень мене просто не вистачає. Слава Богу, у мене розуміючий і терплячий чоловік», - поділилася Регіна в Instagram.

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