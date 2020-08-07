Популярная телеведущая Регина Тодоренко "растаяла" в руках незнакомца у всех на глазах

Звезда принимает участие в российском шоу "Ледниковый период", пишет Politeka.net. Звезда опубликовала пост, посвященный съемкам, в своем Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах Регина на руках своего известного партнера-фигуриста выполняет несколько фигур. Интересно, как отреагирует супруг звезды, Влад Топалов, на то, что ее трогает другой мужчина... Вдруг будет рвать и метать.

Пока движения звезды не особо уверенные, но, возможно, к началу сезона она наберется опыта.

Звезда выбрала для занятий обтягивающий костюм, который подчеркнул все ее достоинства. При этом волосы звезды были собраны в длинный хвост.

"Понеслась #ледниковыйпериод", - подписала кадры телеведущая.

Всего за 10 минут пост собрал более 40 тысяч просмотров и много комментариев.

"Это так здорово! Что ты участвуешь!", "Круто!!! Ты такая молодец!!! Я так горжусь!!! 🔥🔥", "Удачи на шоу!", "Вау это восхитительно🙌 я так кричала, когда на тейкводно в детстве ходила🤣", "Умничка, Регина👍🏻", "Ничего себе! Вот это уже уровень 😍🔥❤", "👏👏👏это очень круто, молодец!😍😍🔥🔥", "Вауууууу 😻😻😻", "Нафига снова этот отстой "Ледниковый период'? Ведь вы все не фигуристы катаетесь как коровы на льду. Своим бы делом занимались", "Какая грация", "Регина это ты? Не узнала вообще", - написали пользователи сети.

Напомним, Регина Тодоренко решила показать кадр, на котором сверкнула формами и ярким естественным видом в одном лишь желтом купальнике без принтов.

Девушка дополнила образ аккуратным платком желтого цвета с разноцветным принтом. Поклонники положительно оценили образ звезды.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак