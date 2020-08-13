Популярная телеведущая Регина Тодоренко честно рассказала о своей жизни после карантина

Как передает Politeka.net, свежее фото звезда опубликовала у себя в Инстаграм. Телеведущая сейчас готовится к участию в проекте «Звезды на льду», поэтому ее график после карантина очень плотный. На фото Регина выглядела замученной и уставшей. Ее волосы были растрепаны.

«Нечесаная и ненакрашеная я, почему? Сейчас расскажу. Мои будни проходят под названием ‘Stayin’ Alive’(Bee Gees). По утрам я нежная и заботливая мама, которая успевает и накормить, и поиграть, и театр посетить с сыном», - начала рассказывать про свой день ведущая.

Далее Регина занимается на льду, после тренировок у нее сильно болит все тело. Днем, по словам ведущей, она проводит встречи, читает договора и подписывает контракты. Кроме этого, у нее много текущих проектов.

«Вечером, по моему плану, выход сексуальной томной жены, но вот на этот уровень меня просто не хватает. Слава Богу, у меня понимающий и терпеливый муж», - призналась Тодоренко.

В комментариях поклонники поддержали ведущую.

«Хорошо красиво смотрится молодец удачи тебе на льду», «Вы прекрасны», «Зато чувствуется биение жизни! Каждая секунда ценна и наполнена», «Вы большая умница!», «С таким ритмом можно чокнуться. Когда время на себя то взять?», «Вы в любом виде красивая и шикарная», - пишут люди.

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