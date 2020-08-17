Известный российский певец Влад Топалов, муж Регины Тодоренко, показал эффектный гимнастический элемент

На фото Влад показался в кроссовках, штанах и футболке. Рядом с ним можно увидеть российскую спортсменку Елену Ильиных. Пара показала в мраморном зале эффектную гимнастику. Красотка запрыгнула на руки Топалову и он ее перевернул в воздухе, после чего она стала на ноги. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ну, а мы снова в работе", - написала девушка.

Фанаты, включая Лазарева, посмотрели видео почти 20 тысяч раз и написали комментарии:

"Круто", "Влад, молодцы желаю тебе удачи. Буду ждать тебя на льду будет интересно. Успехов", "Хорош мудями трясти! Иди работать!", "Лучшие. будем за вас держать кулачки", "Молодцы! Дальнейших успехов вам", "Когда в эфире ждать?", "Буду болеть только за Вас с Еленой и Регину с Романом".

Сообщалось, что популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая не так давно попала в громкий скандал, сильно изменилась за последнее время.

Судя по снимкам, звезда сильно похудела за последние месяцы. Похудело и ее лицо, которое без яркого макияжа стало неузнаваемым. Большие глаза ведущей, которые всегда были ее фишкой, теперь выглядят еще более выразительными.

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