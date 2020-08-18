34-летний певец Влад Топалов, муж телеведущей и артистки Регины Тодоренко, ошеломил сеть известием о беде

Как передает Politeka.net, Топалов поделился в своем микроблоге в Инстаграм архивным фото и сообщением о ДТП.

По его словам, к счастью, все обошлось без серьезныз последствий, однако все же некий урок он для себя вынес.

"Попал в дтп утром....😏 Вот примерно такое выражение лица с утра🤣🙈🤦🏻‍♂️ жизнь - интересная штука. С годами начинаешь проще всё воспринимать. Значит так надо. Господь что-то мне говорит🤔 спасибо за опыт и урок. Всем спокойствия и терпения🤍", - рассказал артист.

Пользователи кинулись обсуждать событие, сочувствуя и поддерживая кумира:

"Может Господь уберёг от чего-то более серьезного 🙏 главное живы здоровы вы и ваши родные 😊"

"Господи Влад не надо так пугать, надеюсь с тобой все хорошо! Хорошего тебе дня😍😍"

"Как говорит наш батюшка, не летите по дороге быстрее Ангела-хранител"

"😱Главное что все обошлось!! Влад будьте бдительны и осторожны на дорогах! Надеюсь вы не пострадали и все с вами хорошо!😊💕"

Ранее мы сообщали, Тодоренко откровенно рассказала о динамичной подготовке к проекту «Звезды на льду», плотном графике и невозможной усталости.

«Нечесаная и ненакрашеная я, почему? Сейчас расскажу. Мои будни проходят под названием ‘Stayin’ Alive’(Bee Gees). По утрам я нежная и заботливая мама, которая успевает и накормить, и поиграть, и театр посетить с сыном... Вечером, по моему плану, выход сексуальной томной жены, но вот на этот уровень меня просто не хватает. Слава Богу, у меня понимающий и терпеливый муж», - поделилась Регина в Инстаграм.

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