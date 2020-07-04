Телеведущая Регина Тодоренко поделилась снимком с путешествия
Как передает Politeka.net, соответственный кадр она опубликовала на своей страничке в Facebook.
"Позади 1400 км за 3 дня. Мои ягодицы квадратные, но приключение получилось отличное!!! Скоро вы все сами узнаете", - заинтриговала телеведущая в подписи к посту, так и не указав, где находится.
На снимке Тодоренко предстала в белой майке и коротеньких шортах, а позировала знаменитость на стоге сена.
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Поклонники Регины не смогли сдержаться в комментариях, чтобы не похвалить любимицу за прекрасный вид, но были и такие, которые пытались угадать: где же все-таки находится телеведущая.
"Ого! Интересно, где вы и почему не на самолете?", "Вау прям на сеновал захотелось", "Ждём новости. Очень интересно! Что же Регина приготовила?"," Вау, где это такие красоты????","Потрясающая", "Вернулась в "Орел и решку"?, - писали поклонники знаменитости под постом.
Напомним, в 2014 Тодоренко прошла отбор и стала ведущей телепередачи шоу «Орёл и решка», но в 2017 объявила об уходе из проекта. На данный момент ведущей телепроекта является Настя Ивлеева.
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