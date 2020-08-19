Британська модель Демі Роуз продемонструвала неймовірні принади в глибокому декольте

Зірка активно публікує відверті фото і відео у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Часто на кадрах красуня постає у відвертих нарядах.

Так, на одних з останніх своїх сторіз Демі позувала у вузькому топіку з величезним декольте. Груди зірки ледь утримувала чорна тканина. Принади стиснулися під одягом, ніби їм під ним дуже тісно.

Посередині декольте тонка смужка з блискучою прикрасою утримувала на місці неслухняні принади в топі.

Стегна виділила чорна тканина, схожа на спідницю. Крім того, не можна не звернути уваги на красивий животик Роуз і її тонку талію, завдяки якій вийшла фігура-"годинник".

На шию Демі одягла чокер, а на голову - капелюх.

Чорне волосся спустилося по плечах. Ледь помітний макіяж лише підкреслив шикарну зовнішність моделі.

Кадри не зібрали багато лайків, адже були оприлюднені в сторіз. Але все ж вона чудо, як хороша.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз засвітила величезні груди, трохи розчахнувши одяг. Вона блиснула своїми принадами в різних ракурсів.

Величезні принади виглядали на кадрах чудово і притягували погляд. Тонка тканина халата, здавалося, від легкого вітерця зможе показати все найінтимніше, а це заводить будь-кого.

Нагадаємо, Демі Роуз позувала в білій шовковій сукні з величезним декольте і без білизни. Зірка сиділа на підлозі, показуючи пишні груди на фото. Волосся Роуз вирішила зібрати у хвіст, а сама дивилася в об'єктив камери. Поруч з красунею можна побачити гонг. На другому фото модель вже в руках тримала собаку, а на третьому - кота.

Нагадавши, Демі Роуз зі смужками замість білизни побешкетувала перед дзеркалом

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