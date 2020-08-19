Британская модель Деми Роуз продемонстрировала невероятные прелести в глубоком декольте

Звезда активно публикует откровенные фото и видео в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Часто на кадрах красотка предстает в откровенных нарядах.

Так, на одних из последних своих сториз Деми позировала в узком топике с огромным декольте. Грудь звезды едва удерживала черная ткань. Прелести сжались под одеждой, будто им под ней очень тесно.

Посередине декольте тонкая полосочка со сверкающим украшением удерживала на месте непослушные прелести в топе.

Бедра выделила черная ткань, похожая на юбку. Кроме того, нельзя не обратить внимания на красивый животик Роуз и ее тонкую талию, благодаря которой получилась фигура-"часы".

На шею Деми надела чокер, а на голову - шляпу.

Черные волосы спустились по плечам. Неброский макияж лишь подчеркнул шикарную внешность модели.

Кадры не собрали много лайков, ведь были обнародованы в сториз. Но все же она чудо, как хороша.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз засветила огромную грудь, немного распахнув одежду. Она блеснула своими прелестями в разных ракурсов.

Огромные прелести смотрелись на кадрах превосходно и притягивали взгляд. Тонкая ткань халата, казалось, от легкого ветерка сможет показать все самое интимное, а это заводит любого.

Напомним, Деми Роуз позировала в белом шелковом платье с огромным декольте и без белья. Звезда сидела на полу, показывая пышную грудь на фото. Волосы Роуз решила собрать в хвост, а сама смотрела в объектив камеры. Рядом с красавицей можно увидеть гонг. На втором фото модель уже в руках держала собаку, а на третьем - кота.

Напомним, Деми Роуз с полосочками вместо белья пошалила перед зеркалом

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