Відома модель Ельза Хоск, яка представляє бренд нижньої білизни Victoria's Secret, показала принади без білизни
Струнка блондинка регулярно хвалиться своєю фігурою в Instagram, повідомляє Politeka.net. Зірка публікує фото, привертаючи увагу своєї багатомільйонної аудиторії.
Так, на одних з останніх знімків Хоск постала в облягаючому топіку на одній бретельці.
Тонка тканина обтягнула невеликі оголені груди, що було видно з випираючих ознак.
Довжина топіка була зовсім короткою, завдяки чому можна помилуватися стрункою талією і пружним животом. Знаменитість зверху одягла довгу сорочку, щоб зробити образ трохи скромніше.
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Також на моделі була грайлива маленька спідничка. Остання своїм поясом підкреслила струнку талію моделі.
Довжина спідниці також була невеликою, і навряд чи щось прикривала. Зате можна було вдосталь насолодитися видами на стрункі ніжки в кросівках.
Хвилясте волосся модель розпустила, його тут же розвіяв вітер.
Загалом, красуня вела себе на камеру дуже невимушено.
За 12 годин пост зібрав понад 200 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі говорили, що Ельза - це ангел і їх ідеал.
"Апетитна крихітка", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Ельза Хоск позувала в леопардовому купальнику. Ліфчик натягнувся на тонких бретельках, виділивши невеликі груди.
Хоча і принади зовсім скромні, все ж ліфчик зумів їх підняти і стиснути, ніби білизна зовсім вузька. Також зірка натягнула трусики вище стегон, підкресливши вигини.
Раніше повідомлялося, що Ельза Хоск поділилася знімком у крихітній білизні, демонструючи на камеру найапетитніші місця.
Нагадаємо, що ніжна Ельза Хоск з Victoria's Secret розвалилася на ліжку, засвітивши найсмачніші місця: "Нічого собі».
Як повідомляла Politeka, безсоромна Ельза Хоск з Victoria's Secret спустила штани, засвітивши Прозорі трусики: "Бомба».
Також Politeka писала, що Ельза Хоск з Victoria's Secret в мініатюрному бікіні засвітила найсолодші місця: "як з іншої планети».