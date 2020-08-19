Відома модель Ельза Хоск, яка представляє бренд нижньої білизни Victoria's Secret, показала принади без білизни

Струнка блондинка регулярно хвалиться своєю фігурою в Instagram, повідомляє Politeka.net. Зірка публікує фото, привертаючи увагу своєї багатомільйонної аудиторії.

Так, на одних з останніх знімків Хоск постала в облягаючому топіку на одній бретельці.

Тонка тканина обтягнула невеликі оголені груди, що було видно з випираючих ознак.

Довжина топіка була зовсім короткою, завдяки чому можна помилуватися стрункою талією і пружним животом. Знаменитість зверху одягла довгу сорочку, щоб зробити образ трохи скромніше.

Також на моделі була грайлива маленька спідничка. Остання своїм поясом підкреслила струнку талію моделі.

Довжина спідниці також була невеликою, і навряд чи щось прикривала. Зате можна було вдосталь насолодитися видами на стрункі ніжки в кросівках.

Хвилясте волосся модель розпустила, його тут же розвіяв вітер.

Загалом, красуня вела себе на камеру дуже невимушено.

За 12 годин пост зібрав понад 200 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі говорили, що Ельза - це ангел і їх ідеал.

"Апетитна крихітка", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Ельза Хоск позувала в леопардовому купальнику. Ліфчик натягнувся на тонких бретельках, виділивши невеликі груди.

Хоча і принади зовсім скромні, все ж ліфчик зумів їх підняти і стиснути, ніби білизна зовсім вузька. Також зірка натягнула трусики вище стегон, підкресливши вигини.

Раніше повідомлялося, що Ельза Хоск поділилася знімком у крихітній білизні, демонструючи на камеру найапетитніші місця.

Нагадаємо, що ніжна Ельза Хоск з Victoria's Secret розвалилася на ліжку, засвітивши найсмачніші місця: "Нічого собі».

Як повідомляла Politeka, безсоромна Ельза Хоск з Victoria's Secret спустила штани, засвітивши Прозорі трусики: "Бомба».

Також Politeka писала, що Ельза Хоск з Victoria's Secret в мініатюрному бікіні засвітила найсолодші місця: "як з іншої планети».