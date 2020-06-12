Популярная модель, звезда «Victoria’s Secret» Эльза Хоск поделилась откровенным фото в нижнем белье

На своей странице в Инстаграм красавица опубликовала соблазнительные фото в белье из новой коллекции популярнейшего бренда Victoria’s Secret, передает Politeka.net. Блондинка выбрала для фотосессии голубой комплект с прозрачными трусиками. На первом фото она без стыда спустила штаны, показав на камеру нежные трусики. На втором снимке девушка повернулась к камере спиной, показав свою аппетитную пятую точку.

За день пост Хоск собрал более 310 тысяч лайков. В комментариях ей оставили много комплиментов.

«Ты выглядишь бомбово, как всегда», «Скучаю по тебе мой ангел», «Это невероятно», «О Боже, это удивительно», «Эта новая коллекция удивительна», «Кто сделал эти фотографии?», «Живи красочно», «Бомба», «Сладкая девочка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эльза Хоск устроила домашнюю фотосессию в сиреневом купальнике. Модель развалилась на кровати и крутилась, показывая свое тело во всей красе. Трусики с высокой талией подчеркнули изящные формы звезды.

Кроме этого, недавно модель поделилась фото, на котором позировала в купальнике на пляже. Девушка подчеркнула свою идеальную фигуру миниатюрным бикини.

Напомним, что Эльза Хоск полностью разделась и поразила космической красотой: "Невинный цветок".

А еще Politeka писала, что Эльза Хоск в миниатюрном бикини засветила самые сладкие места: «Как с другой планеты».

Также Politeka сообщала, что шикарная Эльза Хоск из Victoria’s Secret сверкнула стройным телом в мини-бикини: "Как березка".