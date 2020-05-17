Популярная модель, звезда «Victoria’s Secret» Эльза Хоск поделилась нежными фото в купальнике

Красотка устроила домашнюю фотосессию в кровати, надев купальник, который несомненно станет трендом 2020 года. Хоск развалилась на кровати и крутилась, показывая свое тело во всей красе. Девушка позировала с книгой, чтобы дополнить образ. На фото можно рассмотреть ее идеальную фигуру, изгибы и округлости.

«Лилии и кашемир лаванды. Последний день карантина», - написала звезда.

За день ее фото собрало более 140 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Черт возьми, ты действительно прекрасна, девушка!», «Горячая», «Я чувствую этот фиолетовый», «Мило», «Я так люблю фиолетовый», «Эльза, ты расслабляешься, весело проводя время, наслаждайся свободой», «Мне нравится, как все соответствует», «Прекрасная, слишком много Эльзы», «Ничего себе», «Лаванда прекрасно сочетается с вашими волосами», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эльза Хоск засветила идеальную фигуру в купальнике. Девушка сидела на песке на фоне моря. Красотка натянула трусики выше бедер, выгнувшись таким образом, чтобы показать свой идеальный пресс.

Напомним, что невероятная Эльза Хоск из Victoria’s Secret показала, чем сводит мужчин с ума: «Настоящая женщина».

А еще Politeka писала, что Эльза Хоск из Victoria’s Secret полностью разделась и поразила космической красотой: "Невинный цветок".

Также Politeka сообщала, что бесподобная Эльза Хоск из Victoria’s Secret выпятила свою красоту в крошечном топе: это только начало.