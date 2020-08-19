Известная модель Эльза Хоск, которая представляет бренд нижнего белья Victoria’s Secret, показала прелести без белья
Стройная блондинка регулярно хвалится своей фигурой в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Звезда публикует фото, привлекая внимание своей многомиллионной аудитории.
Так, на одних из последних снимков Хоск предстала в облегающем топике на одной бретельке.
Тонкая ткань обтянула небольшую обнаженную грудь, что было видно по выпирающим признакам.
Длина топика была совсем короткой, благодаря чему можно полюбоваться стройной талией и упругим животом. Знаменитость сверху надела длинную рубашку, чтобы сделать образ немного скромнее.
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Также на модели была игривая маленькая юбочка. Последняя своим поясом подчеркнула стройную талию модели.
Длина юбки также была небольшой, и едва ли что-то прикрывала. Зато можно было вдоволь насладиться видами на стройные ножки в кроссовках.
Волнистые волосы модель распустила, их тут же развеял ветер.
В общем, красотка вела себя на камеру очень непринужденно.
За 12 часов пост собрал более 200 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети говорили, что Эльза - это ангел и их идеал.
"Аппетитная малышка", - написал один из поклонников.
Напомним, Эльза Хоск позировала в леопардовом купальнике. Лифчик натянулся на тонких бретельках, выделив небольшую грудь.
Хотя и прелести совсем скромные, все же лифчик сумел их приподнять и сжать, будто белье совсем узкое. Также звезда натянула трусики выше бедер, подчеркнув изгибы.
Ранее сообщалось, что Эльза Хоск поделилась снимком в крохотном белье, демонстрируя на камеру самые аппетитные места.
Напомним, что нежная Эльза Хоск из Victoria’s Secret развалилась на кровати, засветив самые вкусные места: «Ничего себе».
Как сообщала Politeka, бесстыжая Эльза Хоск из Victoria’s Secret спустила штаны, засветив прозрачные трусики: «Бомба».
Также Politeka писала, что Эльза Хоск из Victoria’s Secret в миниатюрном бикини засветила самые сладкие места: «Как с другой планеты».