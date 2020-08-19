Известная модель Эльза Хоск, которая представляет бренд нижнего белья Victoria’s Secret, показала прелести без белья

Стройная блондинка регулярно хвалится своей фигурой в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Звезда публикует фото, привлекая внимание своей многомиллионной аудитории.

Так, на одних из последних снимков Хоск предстала в облегающем топике на одной бретельке.

Тонкая ткань обтянула небольшую обнаженную грудь, что было видно по выпирающим признакам.

Длина топика была совсем короткой, благодаря чему можно полюбоваться стройной талией и упругим животом. Знаменитость сверху надела длинную рубашку, чтобы сделать образ немного скромнее.

Также на модели была игривая маленькая юбочка. Последняя своим поясом подчеркнула стройную талию модели.

Длина юбки также была небольшой, и едва ли что-то прикрывала. Зато можно было вдоволь насладиться видами на стройные ножки в кроссовках.

Волнистые волосы модель распустила, их тут же развеял ветер.

В общем, красотка вела себя на камеру очень непринужденно.

За 12 часов пост собрал более 200 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети говорили, что Эльза - это ангел и их идеал.

"Аппетитная малышка", - написал один из поклонников.

Напомним, Эльза Хоск позировала в леопардовом купальнике. Лифчик натянулся на тонких бретельках, выделив небольшую грудь.

Хотя и прелести совсем скромные, все же лифчик сумел их приподнять и сжать, будто белье совсем узкое. Также звезда натянула трусики выше бедер, подчеркнув изгибы.

Ранее сообщалось, что Эльза Хоск поделилась снимком в крохотном белье, демонстрируя на камеру самые аппетитные места.

Напомним, что нежная Эльза Хоск из Victoria’s Secret развалилась на кровати, засветив самые вкусные места: «Ничего себе».

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эльза Хоск из Victoria’s Secret спустила штаны, засветив прозрачные трусики: «Бомба».

Также Politeka писала, что Эльза Хоск из Victoria’s Secret в миниатюрном бикини засветила самые сладкие места: «Как с другой планеты».