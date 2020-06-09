Известная модель, звезда бренда «Victoria’s Secret» Эльза Хоск поделилась яркими кадрами с пляжа

Стильная блондинка опубликовала серию откровенных снимков у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. Девушка была одета в миниатюрный купальник, которые едва прикрыл ее пышную грудь. На фото можно прекрасно рассмотреть тонкую талию Хоск, ее соблазнительные изгибы и прекрасную фигуру. На голове у модели была повязка, придавшая особого шарма образу.

За полчаса пост Хоск о море собрал более 70 тысяч лайков. В комментариях красотке оставили массу комплиментов.

«Как с другой планеты», «Ты прекраснее моря», «Как тебе удается оставаться красивой под палящим солнцем?», «Горячая», «Фантастическая! Потрясающая! Люблю тебя», «Ангел», «Ты невероятно красивая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эльза Хоск предстала абсолютно обнаженной на одном из фото. Красотка прикрыла свою грудь руками, но это не помешало фанатам рассмотреть ее округлости. Эльза сделала длинный хвост из ровных шелковистых волос, которые немного прикрыли оголенные части тела.

Кроме этого, недавно модель устроила фотосессию на природе, где она предстала без белья в легком длинном платье. Через тонкую ткань прекрасно просматривалась грудь модели.

Напомним, что бесподобная Эльза Хоск выпятила свою красоту в крошечном топе: это только начало.

Также Politeka писала, что Эльза Хоск из Victoria’s Secret сверкнула стройным телом в мини-бикини: "Как березка".

А еще Politeka сообщала, что нежная Эльза Хоск развалилась на кровати, засветив самые вкусные места: «Ничего себе».