Відома модель Кайлі Дженнер показала себе, порадувавши фанатів незвичайним образом
На фото Кайлі позувала в штанях, топі і накидці чорно-білого кольору. Образ Дженнер доповнила стильними окулярами і сміливим мейкапом. Зірка стояла перед дзеркалом і знімала себе на телефон, демонструючи найцікавіше. І є що побачити, так як топ у красуні був на мотузочках в зоні декольте, тому пишний бюст мало не вистрибував з вузької тканини. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Користувачі нічого не писали в коментарях і не лайкали фотографію, але під іншими публікаціями завжди хвалять красу дівчини:
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«Така апетитна», «Просто шикарна дамочка», «Боже, яка ти ідеальна», «Кайлі Дженнер, ти просто приголомшлива".
Ми повідомляли, що одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер покрутилася в обтягуючому комбінезоні.
Цього разу красуня вирішила показати переваги в облягаючому одязі без білизни.
Модель постала в комбінезоні на тонких бретельках. Легка тканина обтягнула великі груди знаменитості.
Повідомлялося, що одна з найзнаменитіших моделей світу, бізнесвумен Кайлі Дженнер розбурхала пікантним ранковим кадром.
Дівчина лягла у ванну, яка стояла біля паркану, зарослого красивими зеленими рослинами. Поруч біля ванни лежав купальник красуні.
Нагадавши, фігуриста Кайлі Дженнер натягнула крихітний купальник до непристойності
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