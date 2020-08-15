Известная модель Ким Кардашьян показала себя и рассказала о маленьком друге

На фото Ким позировала в трусиках и топе, стоя на фоне стены. Звезда в руках держала собаку - пушистого померанского шпица. Волосі у красотки были распущены, а сама звезда позволила себя снять по бедра. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Say hello to my little friend

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"Передай привет моему маленькому другу", - написала Ким.

Фанаты поставили миллионы лайков и написали комментарии:

"Вы даже не видели, чтобы Scarface перестал играть", "Какой породы щенок?", "Это Кортни или твой?", "Так мило", "Так прекрасно", "Жизнь не справедлива", "Круто", "Слишком хорошенькая Ким", "Ты всегда меня божественная королева, может быть много тех, кто последовал за тобой после того, как ты, возможно, даже стала больше известной, но ты по-прежнему лучшая. Люблю тебя вечно. Ким", "Ты богиня".

Сообщалось, что одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер и ее сестра Ким Кардашьян поразили выходкой.

Ким и Кайли предстали в коротких белых футболочках. Большие груди выпирали из-под тонкой ткани. Также модели надели цветные трусики: Ким - розовые, а Кайли - фиолетовые.

Напомним, Ким Кардашьян едва вместила свои внушительные объемы в узкое платье

А еще Politeka писала, что распутная Кайли Дженнер в атласном белье оседлала железного коня

Также Politeka сообщала, что располневшая Кардашьян еле влезла в утягивающее белье, показав фигуру без прикрас