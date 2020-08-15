Знаменитый ведущий и шоумен Максим Галкин показал энергичные тренировки своих детей от Аллы Пугачевой

Он опубликовал домашнее видео на своей странице в соцсети "Инстаграм" (чтобы посмотреть - скрольте страницу до конца), передает Politeka.net.

Судя по всему, звезды решили заняться спортивным развитием своих малышей, а для этого позвали на помощь тренера. В ролике близнецы Лиза и Гарри выполняют упражнения в детской комнате под руководством специалиста: прыгают, бегают и даже ползают на брюхе. Мужчина, голос которого слышно за кадром, постоянно их подбадривает шутками, так он сказал подопечному: "это уже не ноги, а две сосиски болтаются", а также попросил прыгать так, чтобы у папы шнурки развязались.

"На СтэндАп нашего тренера по гимнастике Александра можно уже Билеты продавать", - сострил Максим Галкин в описании.

Пользователи социальной сети в комментариях отреагировали на замечания тренера и оценили спортивные достижения детей Галкина и Пугачевой:

"У такого тренера не забалуешь 🤗🤗🤗🤗"; "Рот закрой... мы говорим дыши носом 😂"; "Замечательно! Зарядка — то, что нужно!! А тут ещё и весело!👏👏"; "Строгий тренер 👍🤘💯"; "Какие же они молодцы - спортсмены) 💫"; "Прям, в армию готовятся)))"; "Гимнастика просто что-то с чем-то"; "А сами вы не можете с детьми зарядкой заниматься? немного странно"; "Супер 👍🏻Молодцы 👏🏻✊🏻✊🏻✊🏻😃"; "Люблю я этих детишек"; "Лиза ты чудо. 🙏❤❤💗А Гарик настоящий бихинчи 👍👍❤❤❤❤".

Напомним, в семье Пугачевой ожидается пополнение, Лиза и Гарри будут счастливы: "Девочку назовут..."

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