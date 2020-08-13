Российская певица Алла Пугачева сверкнула фигуркой в коротком молодежном платье рядом с мужем

Как передает Politeka.net, архивное фото Пугачевой рядом с ее мужем, Максимом Галкиным, появилось на фан-аккаунте их дочки Лизы. Пугачева была одета в черное платье чуть выше колен и белые кроссовки. Выглядела певица очень свежо. Рядом стоял Галкин, который держал в руках букет цветов, а другой рукой обнимал свою жену.

«Быть любимым — это больше, чем быть богатым, потому что быть любимым означает быть счастливым. Клод Тилье», - подписан снимок.

В комментариях под фото разгорелась настоящая дискуссия. Подписчики стали обсуждать, что лучше – деньги или счастье.

«А когда быть любимым и богатым вдвойне хорошо», «Красивая пара, будьте счастливы», «Любить и быть любимым, любимой, ваш случай», «Красиво! Гармонично! Счастья Вам», «Завистливые пусть завидуют сколько угодно. Вы красивая пара очень, но наша Аллочка, самая, самая лучшая и красавица!», - пишут пользователи сети.

Но нашлись и те, кто набросился на примадонну со словами критики.

«Жила бы на пенсию 8500, посмотрели бы на их счастье», «Если бы не была богатой, не стала бы любимой», - пишут подписчики.

Напомним, что соседи Аллы Пугачевой и Галкина сболтнули лишнего об их разводе: "Придется все делать самой...".

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