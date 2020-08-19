Відома модель Памела Андерсон показала себе в гарячому вигляді, похвалившись принадами
На фото Памела сидить в автомобілі в міні-сукні, яке прикривало тіло від бюста до стегна. Волосся красуня вирішила залишити розпущеним, а образ доповнила туфлями на великому каблуці. Наряд був настільки коротким, що практично не прикрив п'яту точку зірки. Андерсон сіла на переднє сидіння авто, а одну ногу виставила з нього, демонструючи чудові ноги. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, але так і хочеться написати: "занадто коротко, 18-річним в приклад".
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Раніше ми повідомляли, що відома модель і актриса Памела Андерсон показала соковиті місця в купальнику.
В одному з останніх постів Памела постала в купальнику, показуючи красиву фігуру. Модель одягла ліфчик у вигляді двох трикутників, що натягнулися на пишному бюсті.
Повідомлялося, що відома модель Памела Андерсон показала себе в сміливій позі і розповіла про щастя.
На фото красуня показала себе в білому боді і босоніжках на великій платформі.
Нагадавши, Памела Андерсон в білизні і без спокусила ефектними позами перед камерою
А ще Politeka писала, що Памела Андерсон у відвертому купальнику захопила ідеальними " булочками"
Також Politeka повідомляла, що зухвала Памела Андерсон показала розкішну фігуру в" невидимому " купальнику