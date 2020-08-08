Известная модель и актриса Памела Андерсон выставила свои прелести в нижнем белье

Звезда активно публикует в своем Инстаграм различные архивные фото, пишет Politeka.net. Красотка на одном из последних таких кадров предстала в распахнутом халате.

Горячая блондинка слегка выгнулась, хвастаясь прелестями в нижнем белье. Лифчик натянулся на тонких лямках, а пикантный вырез между грудью делал так, что оторваться от звезды было нереально.

Маленькие трусики прикрывали лишь самое интимное.

Прическа из волнистых волос сделала образ романтичным.

Модель стояла у бассейна, выставив вперед стройную ножку. Ее тело выглядело шикарно.

"Я сама себе злейший враг...", - подписала фото красотка.

За 12 часов пост собрал почти 11 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали звезде приятные сообщения и поддержали, мол такие же, как она.

Напомним, Памела Андерсон показала себя в белом боди и босоножках на большой платформе. Модель легла на ковер и раздвинула ноги, сложив подошвы друг к другу. Андерсон без стыда демонстрировала внутреннюю сторону бедер, а волосы решила оставить распущенными.

Ранее мы писали, что Памела Андерсон решила оставить волосы распущенными, а сама развернулась боком к камере. Звезда продемонстрировала свою растяжку. Модель задрала ногу выше головы, вскружив голову фанатам.

Напомним также, что Памела Андерсон поделилась архивным кадром, на котором она позировала в довольно пикантной позе.

Облачившись в лёгенькое платье, Памела во всей красе продемонстрировала всю себя, засветив самые сокровенные места.

Напомним, Памела Андерсон полностью разделась, украсив роскошное тело цепочкой: поза сразит наповал любого.

Как сообщала Politeka, Памела Андерсон забыла о возрасте и обнажила самые сладкие места: вид впечатляет.

Также Politeka писала, что бесстыжая Памела Андерсон сверкнула пышными формами, задрав нижнее белье: "запуталась в одежде".