Известная модель и актриса Памела Андерсон выставила свои прелести в нижнем белье
Звезда активно публикует в своем Инстаграм различные архивные фото, пишет Politeka.net. Красотка на одном из последних таких кадров предстала в распахнутом халате.
Горячая блондинка слегка выгнулась, хвастаясь прелестями в нижнем белье. Лифчик натянулся на тонких лямках, а пикантный вырез между грудью делал так, что оторваться от звезды было нереально.
Маленькие трусики прикрывали лишь самое интимное.
Прическа из волнистых волос сделала образ романтичным.
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Модель стояла у бассейна, выставив вперед стройную ножку. Ее тело выглядело шикарно.
"Я сама себе злейший враг...", - подписала фото красотка.
За 12 часов пост собрал почти 11 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали звезде приятные сообщения и поддержали, мол такие же, как она.
Напомним, Памела Андерсон показала себя в белом боди и босоножках на большой платформе. Модель легла на ковер и раздвинула ноги, сложив подошвы друг к другу. Андерсон без стыда демонстрировала внутреннюю сторону бедер, а волосы решила оставить распущенными.
Ранее мы писали, что Памела Андерсон решила оставить волосы распущенными, а сама развернулась боком к камере. Звезда продемонстрировала свою растяжку. Модель задрала ногу выше головы, вскружив голову фанатам.
Напомним также, что Памела Андерсон поделилась архивным кадром, на котором она позировала в довольно пикантной позе.
Облачившись в лёгенькое платье, Памела во всей красе продемонстрировала всю себя, засветив самые сокровенные места.
Напомним, Памела Андерсон полностью разделась, украсив роскошное тело цепочкой: поза сразит наповал любого.
Как сообщала Politeka, Памела Андерсон забыла о возрасте и обнажила самые сладкие места: вид впечатляет.
Также Politeka писала, что бесстыжая Памела Андерсон сверкнула пышными формами, задрав нижнее белье: "запуталась в одежде".