Известная модель Памела Андерсон показала себя в горячем виде, похваставшись прелестями

На фото Памела сидит в автомобиле в мини-платье, которое прикрывало тело от бюста до бедра. Волосы красотка решила оставить распущенными, а образ дополнила туфлями на большом каблуке. Наряд был настолько коротким, что практически не прикрыл пятую точку звезды. Андерсон села на переднее сидение авто, а одну ногу выставила из него, демонстрируя восхитительные ноги. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, но так и хочется написать: "Слишком коротко, 18-летним в пример".

Ранее мы сообщали, что известная модель и артистка Памела Андерсон показала наливные места в бикини.

В одном из последних постов Памела предстала в бикини, хвастаясь красивой фигурой. Модель надела бюстгальтер в виде двух фигурой, натянувшихся на большом бюсте.

Сообщалось, что популярная актриса Памела Андерсон показала себя в пикантной позе и поделилась счастьем.

На фото красотка показала себя в белом боди и босоножках на большой платформе.

Напомним, Памела Андерсон в белье и без соблазнила эффектными позами перед камерой

А еще Politeka писала, что Памела Андерсон в откровенном купальнике восхитила идеальными "булочками"

Также Politeka сообщала, что дерзкая Памела Андерсон показала роскошную фигуру в "невидимом" купальнике



