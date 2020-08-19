Известная модель Памела Андерсон показала себя в горячем виде, похваставшись прелестями
На фото Памела сидит в автомобиле в мини-платье, которое прикрывало тело от бюста до бедра. Волосы красотка решила оставить распущенными, а образ дополнила туфлями на большом каблуке. Наряд был настолько коротким, что практически не прикрыл пятую точку звезды. Андерсон села на переднее сидение авто, а одну ногу выставила из него, демонстрируя восхитительные ноги. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, но так и хочется написать: "Слишком коротко, 18-летним в пример".
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Ранее мы сообщали, что известная модель и артистка Памела Андерсон показала наливные места в бикини.
В одном из последних постов Памела предстала в бикини, хвастаясь красивой фигурой. Модель надела бюстгальтер в виде двух фигурой, натянувшихся на большом бюсте.
Сообщалось, что популярная актриса Памела Андерсон показала себя в пикантной позе и поделилась счастьем.
На фото красотка показала себя в белом боди и босоножках на большой платформе.
Напомним, Памела Андерсон в белье и без соблазнила эффектными позами перед камерой
А еще Politeka писала, что Памела Андерсон в откровенном купальнике восхитила идеальными "булочками"
Также Politeka сообщала, что дерзкая Памела Андерсон показала роскошную фигуру в "невидимом" купальнике