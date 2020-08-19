Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе в гарячому ракурсі

На фото Кім позує в шкіряному топі і штанях. Красуня знімала себе зверху і демонструвала свій сміливий макіяж. Але можна на кадр побачити не тільки це, але і її пишні груди, яка випирала зі шкіряного одягу. Бюст настільки не містився в наряді, що дещо сильно стирчало з нього. Волосся модель залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери, поки сиділа на стільці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали компліменти під фото і не ставили лайки, але так і хочеться сказати: "Ох, як стирчать, вид зверху кращий".

Ми повідомляли, що відома модель Кім Лі показала себе на обкладинці модного журналу.

Модель потрапила на обкладинку глянцевого видання про моду, стиль і красу, під назвою Harper's Bazaar.

На ньому красуня попозувала в зухвалому образі. На ній був надітий чорний шкіряний комбінезон з оголеною спиною, туфлі на підборах.

Повідомлялося, що популярна модель Кім Лі блиснула формами в одному корсеті.

"Будь настільки прекрасна душею, щоб люди жадали твоїх вібрацій», — йдеться в повідомленні.

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