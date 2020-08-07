Популярная модель Ким Ли, которая прославилась как корейская Ким Кардашьян, сверкнула формами в спортивном костюме

Как пишет Politeka.net, свежее фото появилось в Инстаграм звезды. Девушка стояла на улице в соблазнительном костюме для тренировок. Она втиснула свои упругие «мячики» в тесный топ. Пышная грудь так и норовила выпрыгнуть наружу. Шортики сделали акцент на полных бедрах модели. Именно благодаря ним она и получила прозвище «Корейская Кардашьян». Животик модель оставила обнаженным, а волосы - распущенными.

«Встань и взбодрись! Люблю работать по утрам», - подписала фото красотка.

За полчаса пост Ким собрал почти 5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили как комплименты, так и слова критики.

«Огонь», «Вау, ваша фигура великолепна! Ты выглядишь фантастически!», «Знаешь что... ты девушка моей мечты», «Очень жарко, слишком жарко», «Боже мой, всегда такая красивая и милая», «Утренние тренировки самые лучшие!», «Не знал, что ты такая толстая в бедрах», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ким Ли поделилась соблазнительным фото в корсете. Девушка позировала, сидя на кровати, демонстрируя невероятные формы. Она засветила аппетитные формы и свою большую «пятую точку».

Напомним, что корейская Кардашьян вышла на прогулку в узком топе, засветив лишнее: "Детка, помилуй".

Как сообщала Politeka, Ким Ли в купальнике устроила жару под дождем, сочные кадры: "Совершенство".

Также Politeka писала, что бесстыжая корейская Кардашьян свела с ума аппетитным бюстом в леопарде: с такой не заснешь.