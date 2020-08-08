Известная модель Ким Ли, которую прозвали корейской Кардашьян, пленила сеть соблазнительным оразом

Как передает Politeka.net, красотка разместила свежий снимок на своей странице в Инстаграм.

На фото Ким восседает по-королевски на диване в длинном платье с оголенными плечами и двумя огромными вырезами: в области груди и на ноге. Наряд цвета морской волны сплошь усеян пайетками и красивое переливается. Девушка кокетливо закинула ногу на ногу, чтобы поклонники могли насладится их длиной и стройностью. Также платье практически не скрывает пышную грудь модели, а наоборот, ее подчеркивает. Волосы красотки уложены аккуратными локонами, а на лицо нанесен вечерний мейкап.

Надо сказать, что выглядит Ким Ли очень роскошно.

Пользователи сети в восторге, Они забросали девушку массой комплиментов, серди них: «Ты самая красивая в мире 🔥», «Богиня», «Королева», «Выходи за меня», «Теперь я знаю причину, по которой мой телефон внезапно начинает нагреваться».

Как сообщалось ранее, известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала смелый образ без лишнего смущения.

На фото модель показывает себя в черном полупрозрачном корсете, который подчеркнул точеную талию красавицы. Ким соблазнительно легла на кровать и без смущения показала в королевском декольте свое достоинство. Звезда лежала рядом с подсвечником, а рукой взялась за волосы, делая фотографию максимально жаркой.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков под фото и написали комментарии под фотографией.

Напомним, корейская Кардашьян разделась и пригласила в свою спальню

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