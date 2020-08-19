Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в горячем ракурсе

На фото Ким позирует в кожаном топе и штанах. Красотка снимала себя сверху и демонстрировала свой смелый мейкап. Но можно на кадр увидеть не только это, но и ее пышную грудь, которая выпирала из кожаной одежды. Бюст настолько не помещался в наряде, что кое-что сильно торчало из него. Волосы модель оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры, пока сидела на стуле. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комплименты под фото и не ставили лайки, но так и хочется сказать: "Ох, как торчат, вид сверху лучший".

Мы сообщали, что известная модель Ким Ли показала себя на обложке модного журнала.

Модель попала на обложку глянцевого издания о моде, стиле и красоте, под названием Harper's Bazaar.

На нем красотка попозировала в дерзком образе. На ней был надет черный кожаный комбинезон с оголенной спиной, туфли на каблуках.

Сообщалось, что популярная модель Ким Ли сверкнула формами в одном корсете.

«Будь настолько прекрасна душой, чтобы люди жаждали твоих вибраций», — говорится в сообщении.

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