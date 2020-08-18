Красуня показала всю себе

Відома актриса і співачка Дженніфер Лопес показала себе і розповіла про очікування

На фото Дженніфер здалася в білій майці і чимось жовтому знизу. Красуня сиділа в кріслі, на якому висів халат, в гримерці. На столику біля Лопес можна побачити планшет і різні косметичні засоби. Співачка завмерла в очікуванні, коли поруч можна побачити помічницю в масці, яка займалася підготовкою зірки до виступу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не хочу змушувати вас чекати занадто довго", - підписала фото Лопес.

Фанати поставили сотні тисяч лайків під кадром і написали коментарі:

"Найкраще фото, я хочу грати і зустрічатися", "волосся, Любов не можу дочекатися, мамочка", "Омг, вона йде", "Боже, я взагалі не можу дочекатися", "вона найкраща співачка в світі", " Так красиво всередині і зовні. Пишаюся, так схвильований", "Queen JLO", "просто нереальна красуня, виглядає неймовірно чудово".

Повідомлялося, що легендарна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес захопила розкішною фігурою на відпочинку.

"Відчуття п'ятниці", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Лопес позує в тісному купальнику, який ефективно підкреслює її розкішну фігуру.

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