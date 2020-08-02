Легендарная американская актриса и певица Дженнифер Лопес восхитила идеальной внешностью в новом образе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Эмпатия: способность понимать и разделять чувства другого человека», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Лопес позирует в белоснежном спортивном костюме, растрепанными волосами. Лицо знаменитость решила прикрыть очками и большими серьгами. На кофте у нее написано «Эмпатия».

«Этот коварный взгляд – супер», «блестящая», «дерзкая штучка», «тебе еще не надоело носить длинные волосы?», «ты даже в домашнем прикиде невероятно красивая», — пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, популярная актриса и певица из Соединенных Штатов Дженнифер Лопес решила похвастаться идеальной внешностью в черно-белой фотосессии.

На своей страничке в Instagram знаменитая певица показала чувственный черно-белый кадр, на котором позировала с акуратным макияжем на лице и привычной прической - завязанным в "гульку" волосами. При этом изысканности образу Лопес придали именно массивные серьги с крупными камнями и аккуратное колье с такими же камнями, как и у пары сережек.

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