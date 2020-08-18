Відома російська телеведуча Ольга Бузова показала занадто багато себе прямо перед обличчям Філіпа Кіркорова

Молодий чоловік, з яким вже давно зустрічається Ольга Бузова, Давид Манукян, більш відомий під псевдонімом Дава, влаштував справжню вечірку з нагоди презентації нової Пенсі. Артист презентував кліп на композицію «Ролекс». Вечірку вирішив відвідати і відомий співак Філіп Кіркоров, який відразу ж опинився в центрі пікантної події (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Відвідати вечірку чоловік вирішив не випадково, адже саме він створював композицію разом з Давидом. Музичний кліп викликав бурхливу реакцію у користувачів, деякі навіть піддали його жорсткій критиці. Втім, ролик набрав безліч переглядів, як і відео з вечірки з нагоди презентації.

Вся справа в тому, що під час вечірки стався незвичайний казусний випадок. Ольга Бузова, відзначаючи презентацію кліпу свого хлопця, вирішила залізти на стіл, щоб станцювати. А головний гість вечора Філіп Кіркоров поспішив допомогти співачці і скласти їй компанію, але трохи не розрахував і стягнув сукню з Бузовою, яка привселюдно оголила груди. Збентежено засміявшись, Ольга поспішила приховати свою ганьбу.

Також ми писали, що раніше артистка вирушила на перші заняття, про що сповістила фанатів у своєму Instagram-профілі, потім змучена і втомлена зірка показала, як позує після заняття - без макіяжу, укладок і зухвалих нарядів, якими часто хвалиться.

Після цього ольга заявила про важливу для неї подію-вона побила особистий рекорд, отримавши 5 мільйонів фоловерів в додатку "Тік-Ток". Ролики з привітаннями втомленої артистки з'явилися на фан-акаунтах Бузової. Втім, новину оцінив не всі:

"5 лямів..Дивно!! Хто ще цю напіврозумну дивиться..і підписується..", "Навіщо так грубо???Відпишись і нерви будуть в порядку😃 😃 😃 😃а Оля🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «я не збожеволів.щоб підписуватися на подібних....", "Постійно ірже як хвора!!!«,» Пишаюся їй❤️«, " чому Бузову не запрошують на Російське радіо? З піснею Мої люди", " 😂 😂 що за щурячий хвостик у «бездоганною» звязди?😂 😂 😂 ",- пишуть користувачі.

Нагадавши, Бузова в костюмі покоївки потрясла одкровенням про життя до слави

А ще Politeka писала, що епатажна Бузова розбурхала різкою зміною іміджу, зірку не впізнати

Також Politeka повідомляла, що розпалена Бузова змінилася до невпізнання, фото вражає