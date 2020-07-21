Российские музыканты Ольга Бузова и Дава Манукян показали свои горячие развлечения

Как сообщает Politeka.net, видео появилось на странице певицы в социальной сети "Инстаграм" (чтобы посмотреть, скрольте страницу вниз).

Вот уже несколько месяцев Ольга Бузова встречается с Давидом Манукяном. Музыкантов объединяет не только личная жизнь, но и совместное творчество. Так Ольга Бузова и Дава записали видеоролик, в котором исполнили зажигательный парный танец. Сначала знаменитости показали серию движений по очереди, а затем синхронизировались под звучание песни.

Стоит отметить, что Ольга Бузова, несмотря на возраст, устроила смелый эксперимент со своей внешностью. Специально для съемок она надела зеленый парик, который хорошо гармонировал с футболкой Давида Манукяна. На ней также можно заметить обтягивающий спортивный костюм, который обнажил плоский живот певицы.

Пользователи социальной сети оценили инста-коллаб Ольги Бузовой и Давида Манукяна в комментариях. Некоторые даже пожелали, чтобы певица поскорее стала беременна и у пары появились дети:

"Мне иногда кажется что они специально делают это нелепо и тупо что бы больше коментов собрать 😂"; "Оля тебе так идут зелёные волосы!"; "И это она называет трендами"; "Ольга у вас мимика класс! Вам в Голливуд 🔥"; "Олечка как из какого-то мультика сбежала"; "Нереальная пара. Быстрей бы свадьбу вашу увидеть, и тебя с пузиком"; "Модница, красавица, всегда на стиле😍"; "Побольше видео с Давидом , куда то пропал ☺️😂".

Стоит отметить, что оба музыканта выкладывают на своих инста-аккаунтах подозрительно мало совместных фото и видео. Если раньше ходили слухи, что Ольга Бузова скоро выходит замуж за Давида Манукяна, то теперь говорят об их разрыве. Российские СМИ подметили, что артисты регулярно публикуют новые фотографии и показывают свою жизнь, но уже без своих вторых половинок. Предполагают даже, что Ольга Бузова и Дава заключили контракт и изображали счастливые отношения ради пиара. Пока непонятно, пополнится ли биография певицы еще одним скандалом.

Напомним, скандальная Бузова устроила шоу в купальнике у бассейна: "Вот это фигура!".

А еще Politeka писала, что Бузова скопировала Ивлееву и опозорилась новым видео с откровенными образами.

Также Politeka сообщала, что длинноволосая сестра Ольги Бузовой ошеломила красотой, даже Асмус не сдержалась.