Відома модель Кендалл Дженнер показала себе і розповіла про алкоголь

На фото красуня була в купальнику, позуючи на коні. Кендалл скакала на жеребці по узбережжю, позуючи на тлі горизонту. На другому знімку можна побачити напій зроблений з соку і рому. На третьому кадрі Дженнер показала свою п'яту точку в морі, спокусливо вигнувшись в бікіні. На четвертому знімку модель позувала перед дзеркалом в сміливому чорному топі і спідниці, а образ доповнила капелюшком. На останньому фото красуня вже лежала в гамаку і демонструвала ідеальні ніжки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ромовий пунш з моїм ім'ям на ньому", - підписано фото.

Фанати, включаючи Ратаковскі, поставили мільйони лайків і написали коментарі:

"Зміст чистий на цьому босі", "добре, я мертвий"," дивно", "багато декорацій, хороша картинка"," Божечки, Кендалл, я п'ю пушн з ромом"," з чого складаються мрії"," дуже здорово, Кендалл"," померти від краси", " матуся"

Повідомлялося, що відома модель Кендалл Дженнер постала перед користувачами мережі у відвертих образах.

Кендалл приміряла бікіні чорного відтінку, яке ледь прикривало її апетитне тіло. Пишні груди, розкішні стегна і тонка талія красуні стали головною родзинкою знімків.

Нагадавши, Кайлі і Кендалл Дженнер доторкнулися один до одного заради спекотного фото в білизні

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