Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер порадовала поклонников фото со своей сестрой, Кендалл

Обе красотки выпустили совместную линию косметики, которую активно продвигают в своих соцсетях, пишет Politeka.net. Так, Кайли опубликовала фото на котором позирует с Кедалл в черных нарядах.

Бизнесвумен нарядилась в блестящее боди с открытой спиной. Наряд обтянул совершенные формы Кайли. Тонкая талия, пышные груди и бедра - она просто совершенная.

Модель слегка выгнулась, чтобы во всей красе продемонстрировать свои упругие ягодицы. Крупные серьги в ушах завершили ее горячий образ.

Кайли вывела две длинные черные стрелки, а ее губы украшала помада с коричневым тоном. Она слегка отогнулась и кинула взгляд назад.

Тем временем об ее спину облокотилась Кендалл. Всемирно известная модель сверкнула круглыми серьгами в ушах. Звезда была с челкой, что ей не свойственно.

Модель выбрала черный атласный лифчик и черные атласные трусики. Макияж был сделан в одном стиле с сестренкой.

"Живем с коллекцией KENDALL X KYLIE!!!!!!!!!!!!!!!", - подписала она фото.

За 16 часов пост собрал более четырех миллионов лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что родственницы великолепны и всячески поддерживали их.

"Безумно прекрасны", - написал один из фанатов.

Напомним, Кайли Дженнер покорила образом, извалявшись на песке после купания. Загорелая модель не только примерила стильное бикини, более похожее на мелкую кольчугу серого цвета, но еще и дополнила летний образ украшениями, аккуратной широкополой соломенной шляпкой и скрыла нижнюю часть купальника легкой тканью.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

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