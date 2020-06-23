Известная модель Кайли Дженнер показала роскошную фигуру на фоне старшей сестры Кендалл

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Наша коллекция выйдет через четыре дня», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Кендалл и Кайли позирует в оригинальных полупрозрачных платьях, демонстрируя безупречные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны поклонников звезд.

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we have a collection coming out in 4 days 😏🧡💜 #kendallxkylie 6.26

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«Две королевы!», «невероятная красота», «две иконы стиля сошлись – супер», «вы великолепны», «бомбезные прикиды», «две самые любимые женщины на земле», «космическая красота», - пишут они.

До этого сообщалось, что известные Кайли и Кендалл Дженнер показали, как выглядит натуральный соблазн

На кадрах красавицы были в колготках, боди и без белья. Звезды решили не надевать белье и позировали на полу. Девушки показали как нужно соблазнительно двигаться. Также были и кадры с различных элитных тусовок, где на красной дорожке к сестрам приставали фотографы, а они закрывались от вспышек.

Фанаты посмотрели видео миллионы раз и написали множество комментариев.

"Так сильно люблю тебя, сестра", "Наконец-то семья", "Так восхитительно", "Поздравляем. Не могу дождаться, чтобы все попробовать", "Королевы", "Держите челюсти".

Напомним, Кайли Дженнер плюхнулась на постель в кружевном белье

А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер полностью разделась и без стыда задрала стройные ножки

Также Politeka сообщала, что томная Кайли Дженнер разлеглась в "облаках", едва прикрыв пикантные места