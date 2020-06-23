От этой красоты нельзя оторвать взгляд

Известная модель Кайли Дженнер показала роскошную фигуру на фоне старшей сестры Кендалл

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Наша коллекция выйдет через четыре дня», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Кендалл и Кайли позирует в оригинальных полупрозрачных платьях, демонстрируя безупречные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны поклонников звезд.

«Две королевы!», «невероятная красота», «две иконы стиля сошлись – супер», «вы великолепны», «бомбезные прикиды», «две самые любимые женщины на земле», «космическая красота», - пишут они.

До этого сообщалось, что известные Кайли и Кендалл Дженнер показали, как выглядит натуральный соблазн

На кадрах красавицы были в колготках, боди и без белья. Звезды решили не надевать белье и позировали на полу. Девушки показали как нужно соблазнительно двигаться. Также были и кадры с различных элитных тусовок, где на красной дорожке к сестрам приставали фотографы, а они закрывались от вспышек.

Фанаты посмотрели видео миллионы раз и написали множество комментариев.

"Так сильно люблю тебя, сестра", "Наконец-то семья", "Так восхитительно", "Поздравляем. Не могу дождаться, чтобы все попробовать", "Королевы", "Держите челюсти".

Напомним, Кайли Дженнер плюхнулась на постель в кружевном белье

А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер полностью разделась и без стыда задрала стройные ножки

Также Politeka сообщала, что томная Кайли Дженнер разлеглась в "облаках", едва прикрыв пикантные места