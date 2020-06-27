Известная модель Кендалл Дженнер предстала перед пользователями сети в откровенных образах

Как сообщает Politeka.net, Кендалл Дженнер – одна из самых популярных моделей в мире, которая любит быть откровенной со своими подписчиками.

Она регулярно снимается в соблазнительных фотосессиях, демонстрируя свое обнаженное тело во всей красе. Кроме того, она является успешной бизнес-вумен, выпуская косметику собственного бренда. На этот раз звезда выпустила новую линию косметики собственного бренда.

Девушка решила продемонстрировать новинки косметики на себе, правда для этого она выбрала весьма смелый вариант - Кендалл предстала в откровенных нарядах, которые привлекают к себе внимание больше, чем ее макияж на лице.

Так, красотка примерила на себя разные образы, которые ее только красят. За несколько минут Кендалл успевает побыть роскошной соблазнительницей и нежной леди.

В большинстве кадров Кендалл так или иначе успевает показать не только новинки косметики, но и свое совершенное тело. На первом снимке она блистает в белом боди с соблазнительным декольте и на втором из кадров девушка примерила лишь черное белье, а грудь прикрыла руками. Она смотрится эффектно и соблазнительно.

Ее снимки собрали массу комплиментов и положительных отзывов от пользователей сети.



"Изящно, превосходно", "Очень похожа здесь на Монику Белуччи", "Красивая, сексуальная и в то же время элегантная", "Эталон красоты и стиля, Богиня эталона, эталон Богини - это все Вы, по моему сугубо субъективному и откровенному мнению!", "Невероятно красиво".

Напомним, Кендалл Дженнер в прозрачной сеточке показала топ соблазнительных поз.

Как Politeka писала, что младшая сестра Кардашьян утерла нос фигуристой родственнице.

Также Politeka сообщала, что Кендалл Дженнер в неприлично маленьком бикини соблазнила формами на пляже.