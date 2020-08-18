З'ясувалися деталі загибелі 54-річної виконавиці хіта "Ягода-малина" Валентини Легкоступової

Як відомо, артистка померла 14 серпня в клініці через серйозну травму голови. Через кілька днів після трагедії її чоловік, яхтсмен Юрій Фірсов з'явився в ток-шоу Андрія Малахова, де пролив світло на подію. Ходили чутки, що він спеціально споював народну улюбленицю і, більш того, навіть піднімав на неї руку.

Фірсов спростував дані заяви, розповівши, як саме, на його думку, дружина отримала травму голови.

"Ми три дні перебували в пансіонаті, де відпочивали, їли, пили, веселилися", — розповів Фірсов. На наступний день на його прохання дочка Валентини Анетта Бриль забрала обох в наркологічну клініку, де їх крапельницями вивели із запою.

У той фатальний день, коли Легкоступова отримала траву, вони нібито пили шампанське, після чого вночі він прокинувся, почувши удар.

"Я вискочив, побачив її лежачою у ванній навзнак, на голові не було ні крові, ні патьоків. Тоді я навіть не думав, що все дуже серйозно. Всі люди падають... ", - пояснив вдівець.

"Ще будучи в свідомості, Валя говорила, що не треба викликати "швидку", і грішила на те, що незграбна по життю», — розповів Фірсов про останні усвідомлені миті життя Легкоступової.

"Я таку провину зараз відчуваю... Валя адже пила зовсім небагато. У той нещасливий день, коли впала, вона була твереза, просто у ванні було слизько від води...", - додав яхтсмен.

Раніше повідомлялося, що після падіння жінка провела вдома близько двох днів, поки не з'явилася дочка, розпізнавши всю серйозність ситуації. За інформацією медиків, саме зволікання стало причиною загибелі артистки, Легкоступова впала в кому. На момент госпіталізації травма голови вже була неоперабельною.

Відзначимо, в 90-х роках співоча кар'єра Легкоступової стрімко пішла вниз. Сама співачка на російському телебаченні заявляла, що в цьому є вина Алли Пугачової. Свого часу Примадонна недбало вимовила її прізвище в одному з інтерв'ю, що «зіграло фатальну роль» в кар'єрі співачки.

А цьому, в свою чергу, послужила образа, яку та на неї затаїла. Пугачову не влаштувало, що Ілля Рєзнік і Раймонд Паулс віддали пісню «Двоє» Легкоступовій, а не їй. Через це Примадонна нібито і вирішила вижити тоді ще молоду артистку зі сцени.

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