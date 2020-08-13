Появились неожиданные подробности ситуации с певицей Валентиной Легкоступовой, которую нашли с пробитой головой
Так, близкий друг и концертный директор артистки заявил, что ее «уничтожают собственные дети».
По его словам, напряжение в отношениях между 29-летней Анеттой, 19-летним Матвеем с матерью в последнее время серьезно выросло. Дети были против брака матери с яхтсменом Юрием Фирсовым.
Концертный директор Легкоступовой заявил, что Фирсов был богатым человеком. Анетта рассчитывала, что новоиспеченный отчим будет помогать детям материально. Но против этого категорически выступала певица, уверенная в том, что ее дети должны зарабатывать на жизнь сами.
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«Дети готовы Легкоступову с лица земли стереть. Клевещут на Вальку, чтобы ее добить!», – говорит мужчина.
Кроме того, друзья певицы отрицают распространенные СМИ заявления о том, что Легкоступова могла злоупотреблять алкоголем.
Близкий друг певицы Вадим Манукян рассказал, что знаменитость в последнее время тяжело переживала смерть отца, пыталась вернуться на сцену и поддерживала пожилую маму.
«Ну как можно ее подозревать в том, что она ударилась по пьянке? Она вообще не употребляет алкоголь!» — возмутился приятель артистки.
Легкоступова стала известна благодаря песне "Ягода-малина", однако в 90-х она резко утратила популярность. Сама певица в упадке своей карьеры обвиняла Аллу Пугачеву. По словам Валентины, Примадонна небрежно упомянула ее в одном из интервью, что «сыграло роковую роль» в дальнейшей судьбе. Также ходили слухи, будто Алла Пугачева рассердилась, что Илья Резник и Раймонд Паулс отдали песню «Двое» Легкоступовой, и решила помешать успеху тогда еще молодой конкурентки.
Отметим, по главной версии следствия, певица Валентина Легкоступова получила травму головы в результате падения в ванной.
По предварительным данным, 54-летняя певица в состоянии алкогольного опьянения потеряла равновесие в ванной, упала и ударилась головой.
Сейчас она в больнице. После перенесенной операции у Легкоступовой начались осложнение.
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