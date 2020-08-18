Выяснились детали гибели 54-летней исполнительницы хита "Ягода-малина" Валентины Легкоступовой

Как известно, артистка скончалась 14 августа в клинике из-за серьезной травмы головы. Спустя несколько дней после трагедии ее муж, яхтсмен Юрий Фирсов появился в ток-шоу Андрея Малахова, где пролил свет на произошедшее. Ходили слухи, что он специально спаивал народную любимицу и, более того, даже подымал на нее руку.

Фирсов опроверг данные заявления, рассказав, как именно, по его мнению, супруга получила травму головы.

«Мы три дня находились в пансионате, где отдыхали, ели, пили, веселились», — рассказал Фирсов. На следующий день по его просьбе дочь Валентины Анетта Бриль забрала обоих в наркологическую клинику, где их капельницами вывели из запоя.

В тот роковой день, когда Легкоступова получила траву, они якобы пили шампанское, после чего ночью он проснулся, услышав удар.

«Я выскочил, увидел ее лежащей в ванной навзничь, на голове не было ни крови, ни подтеков. Тогда я даже не думал, что все очень серьезно. Все люди падают…», — пояснил вдовец.

«Еще будучи в сознании, Валя говорила, что не надо вызывать "скорую", и грешила на то, что неуклюжа по жизни», — рассказал Фирсов о последних осознанных мгновениях жизни Легкоступовой.

«Я такую вину сейчас чувствую… Валя ведь пила совсем немного. В тот злополучный день, когда упала, она была трезва, просто в ванне было скользко от воды…», - добавил яхтсмен.

Ранее сообщалось, что после падения женщина провела дома около двух дней, пока не появилась дочь, распознав всю серьезность ситуации. По информации медиков, именно промедление стало причиной гибели артистки, Легкоступова впала в кому. На момент госпитализации травма головы уже была неоперабельной.

Отметим, в 90-х годах певческая карьера Легкоступовой стремительно пошла вниз. Сама певица на российском телевидении заявляла, что в этом есть вина Аллы Пугачевой. В свое время Примадонна небрежно произнесла ее фамилию в одном из интервью, что «сыграло роковую роль» в карьере певицы.

А этому, в свою очередь, послужила обида, которую та на нее затаила. Пугачеву не устроило, что Илья Резник и Раймонд Паулс отдали песню «Двое» Легкоступовой, а не ей. Из-за этого Примадонна якобы и решила выжить тогда еще молодую артистку со сцены.

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