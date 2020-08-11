Известную российскую певицу Валентину Легкоступову обнаружили в Москве с пробитой головой

54-летняя исполнительница, которая только в прошлом месяце вышла замуж в третий раз, найдена в собственной квартире с тяжелыми травмами. Когда ее обнаружила дочь, рядом находился ее новый муж, яхтсмен Юрий Фирсов.

Известно, что до этого супруги несколько дней выпивали и не выходили на связь. Когда дочь обнаружила певицу дома, на ее теле были синяки. Женщина вызвала скорую и обоих супругов забрали в наркологическую клинику. При этом Фирсов сбежал, а состояние Легкоступовой резко ухудшилось.

Она была переведена в другую больницу, где ее срочно прооперировали. У певицы отек мозг, она в коме. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Отметим, что в свое время Легкоступова прославилась как исполнительница песни «Ягода-малина». Однако, в 90-х ее карьера стремительно пошла вниз. Сама певица на российском телевидении заявляла, что в этом есть вина Аллы Пугачевой. По словам Легкоступовой, в свое время Примадонна небрежно произнесла ее фамилию в одном из интервью, что «сыграло роковую роль» в карьере певицы.

Также ходили слухи, что Пугачевой не устроило, что Илья Резник и Раймонд Паулс отдали песню «Двое» Валентине Легкоступовой, а не ей. Из-за этого Примадонна якобы и решила выжить тогда еще молодую артистку со сцены.

Напомним, отец Жанны Фриске удивил словами о болезни Заворотнюк: "Сначала стало лучше, а потом...".

Как сообщала Politeka, Татьяну Буланову спасают врачи, фото из больницы и подробности о состоянии: "обнаружили нечто...".

Также Politeka писала, что врачи спасают популярную звезду 90-х, близкие выдали подробности: «ей стало…».